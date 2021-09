Provoste por emplazamientos entre Boric y Sichel: "Parece una competencia de virilidad más que de propuestas"

Diversas reacciones han generado los últimos días los sucesivos comentarios entre Gabriel Boric de Apruebo Dignidad y Sebastián Sichel, de Chile Podemos +.

Fue la candidata presidencial del bloque Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), quien se refirió a la discusión entre ambos y la calificó como "una competencia de virilidad".

"Estos emplazamientos entre ellos, porque no tienen hijos, porque uno acusa al otro de que no tiene experiencia, que no tiene título. La verdad, me parece a veces que se critica tanto la farandulización de la política y lo que hemos visto estos días es aún peor", planteó.

Y en la misma línea, añadió que ha sido una "pelea de redes sociales que no contribuye nada a que la política se haga cargo de las necesidades y las urgencias de las familias. A ratos, el debate entre personas que aspiran a dirigir el país nos parece una competencia de virilidad más que de propuestas para hacer frente a los desafíos de Chile".