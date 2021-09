Fiscalía Nacional reveló que Chile "enfrenta por primera vez la amenaza de la instalación de carteles internacionales de droga"

La Fiscalía Nacional alertó de una amenaza vinculada al narcotráfico, pues reveló el intento de instalar de carteles internacionales de droga en Chile.

En marco del informe "Observatorio Narcotráfico en Chile", elaborado por el Ministerio Público, con la colaboración de Carabineros, PDI, Gendarmería, el Servicio Nacional de Aduanas, el Miniterio de Interior y la Armada.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, informó que "nuestro país enfrenta por primera vez la amenaza de la instalación en Chile de carteles internacionales de la droga, fenómeno que no conocíamos hasta ahora".

"Chile dejó de ser un país de tránsito de droga; carteles de México ampliamente conocidos intentan asentarse en Chile. Tenemos antecedentes que así lo indican", añadió.

Por su parte, el director de la Unidad de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Luis Toledo, explicó que "es sitemático el esfuerzo de ingreso (...) el cartel del golfo intentó incorporar marihuana 'cripy' a nuesto mercado nacional, eso ha sido sistemático".

"No solo una operación, sino que múltiples operaciones año a año de manera creciente. La situación del norte es una situación que debe ponerse especial atención. El ingreso de la droga, cuando es terrestre, es generalmente por esa vía... Generalmente por los ingresos de pasos no habiltiados cercanos a Colchane, otros pasos no habilitados en la Región de Antofagasta, también en Arica", manifestó.