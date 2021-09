Mon Laferte contó cómo vivió el terremoto en Ciudad de México: "No vuelvo a quedarme en un piso 10"

08:43 "Me temblaban las patitas", aseguró la artista.

Mon Laferte contó a sus seguidores de redes sociales, cómo fue vivir el terremoto 7.1 ocurrido este martes en la Ciudad de México.

"Ayer estaba solita y me tocó el sismo en un piso 10 en Reforma y se movía mucho", escribió en sus redes sociales.

"Luego bajé por la escalera y me temblaban las patitas", añadió, asegurando que espera no repetir esta experiencia en un edificio de estas características. "No vuelvo a quedarme en un piso 10 en la Ciudad de México", zanjó.