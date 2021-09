Partidos políticos realizan homenaje a Salvador Allende en jornada de conmemoración del Golpe de Estado

Diversos militantes de partidos políticos llegaron hasta el monumento de Salvador Allende, para iniciar las actividades de conmemoración de los 48 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Desde temprano en la mañana, se reunió en el lugar una delegación del Partido Comunista, así como también integrantes de Comunes y del bloque Apruebo Dignidad.

Karina Oliva, ex candidata a gobernadora por la Región Metropolitana, fue una de las participantes de la instancia, momento en que destacó la importancia de la fecha.

Asimismo, aseguró que no lograron dejar la ofrenda floral en la puerta de Morandé 80 como es tradicional, pues el lugar se habría encontrado cercado.

"Es impresentable que el gobierno nos negara entregar la ofrenda floral en Morandé. Tienen cercado. Me parece una falta de respeto. Me hubiese gustado que la memoria no fuese negada", acusó.

ROMERÍA

Se espera que durante la jornada, se realicen actos de recuerdo en lugares emblemáticos como el Estadio Nacional y la Villa Grimaldi.

Así como también desde las 10 de la mañana se convocó a la tradicional romería desde la Alameda hasta el Cementerio General en Recoleta en conmemoración a las víctimas del Golpe.