Ejecutivo aseguró que por cifras actuales de la pandemia "no sería necesario" extender el Estado de Excepción

"Es una decisión que se va a tomar después de las fiestas del 18 de septiembre".

Así respondió el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, tras ser consultado sobre la eventual finalización del Estado de Excepción.

"Nosotros no consideramos que se vaya a presentar un nuevo proyecto, sin embargo, es un tema no solamente sanitario, sino que tiene que ver con la iniciativa obviamente del Ejecutivo en su totalidad", dijo sobre la medida que vence a finales de este mes.

Con ello, Bellolio precisó que "si las cifras se mantienen en forma positiva, tal como lo hemos estado transmitiendo, no sería necesario".

En esta misma línea se ubicó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, asegurando en Universo que "la situación ahora es distinta, los números son distintos, el avance en la vacunación es distinto y eso hace pensar de que a lo mejor no fuese necesario recurrir a esa instancia a fin de mes".

"Es muy probable que no sea necesario (extender el estado de excepción), eso es así", replicó.

No obstante, planteó que "si hay un rebrote después y las circunstancias cambian nuevamente en contra, vamos a volver que tenerlo. El hecho de no ir el 30 de septiembre (al congreso) no significa que de aquí en más no habrá más toque de queda o restricciones sanitarias”, cerró.