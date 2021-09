Teillier dijo que Apruebo Dignidad apoyará cuarto retiro: "Sería bastante bueno que fuera el último"

En diálogo con Radio Cooperativa , el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, sostuvo que las bancadas de Apruebo Dignidad apoyarán el cuarto retiro, y dijo esperar que sea el último.

El diputado planteó que la decisión fue apoyar la iniciativa, pero que serán las bancadas las que definan los detalles, entre ellas, si se presentarán indicaciones relativas a que la remesa sea con impuestos.

"No creo que ninguna de las letras vaya a ser chica de parte nuestra, va a ser muy transparente cualquier cosa que acordemos, pero no puedo adelantar nada porque no avanzamos ni en impuestos sí o impuestos no, ni en cuotas, sino que lo dejamos en manos de la bancada", dijo Teillier.

El presidente del PC planteó también que "sería bastante bueno que fuera el último retiro".