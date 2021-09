Fronteras se abrirán a partir de octubre para el ingreso de extranjeros no residentes

09:37 Autoridad informó de modificaciones en el plan de fronteras. Ya no habrá hoteles de tránsito y se ordenará aislamiento por 5 o 7 días dependiendo de si se cuenta con pase de movilidad.

El Ministerio de Salud informó de modificaciones en el plan de protección de las fronteras, que permitirá el ingreso al país de extranjeros no residentes que cuenten con pase de movilidad, el que deberá ser validado en Chile.

Las nuevas medidas rigen desde el 1 de octubre, y los extranjeros deberán contar con la declaración jurada (C19), un PCR Negativo de hasta 72 horas antes de embarcarse al país, un seguro mínimo con cobertura de al menos US$ 30 mil y la validación de la vacuna.

Dicha validación se realizará en el sitio mevacuno.gob.cl. y la respuesta puede demorar hasta 30 días, dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Las nuevas medidas también implican que pueden salir del país chilenos y extranjeros residentes en Chile, como también los extranjeros no residentes, por cualquier paso fronterizo habilitado para el tránsito de personas y por los aeropuertos de Iquique, Antofagasta y Santiago. La medida no incluye a los menores de edad que no cuenten con pase de movilidad.

Para la salida de chilenos y extranjeros residentes, estos deberán contar con pase de movilidad o con un permiso excepcional para salida del país, que se obtiene en Comisaría Virtual y que alude a cuatro causales establecidas

Daza además informó que para el ingreso de chilenos y extranjeros residentes, ya no habrá hoteles de tránsito, sino que todas las personas que ingresen deberán permanecer en aislamiento en domicilio declarado por un plazo de 5 días para quienes cuenten con pase de movilidad y de 7 días para quienes no tengan la vacunación completa.

"Es importante que las personas que ingresen al país deben cumplir con estas medidas, realizar el autoreporte, como también respetar las medidas de autocuidado", dijo Daza.