Anote estos ejercicios si quiere hacer cardio pero no le gusta correr ni trotar

Después de las Fiestas Patrias muchos comienzan a hacer ejercicio, siendo uno de los favoritos el de tipo cardiovascular y su máximo exponente: el trote. No obstante, hay personas a las que la sola idea de trotar o correr les parece tan lejana como Neptuno debido al esfuerzo físico que implica o simplemente a que no les parece entretenido.

La buena noticia para ellos es que hay otras formas de hacer cardio para quemar grasa, que es generalmente el objetivo perseguido por los deportistas post 18 de septiembre.

La personal trainer, patinadora y competidora de fisicoculturismo, Carola Vergara (@humanworkout) explicó que para quemar grasa es necesario trabajar el ejercicio cardiovascular a intensidad media baja, que es entre 60% y 75% de la frecuencia cardíaca.

Pero, ¿cómo saber si se está trabajando con la intensidad correcta? La experta manifestó que "a esa intensidad puedo conversar, pero me cuesta. Si no puedo hablar quiere decir que estoy sobrepasando esa intensidad y estoy usando otro sustrato diferente que las grasas. Si mi objetivo es quemar grasas no debo superar esa intensidad".

Asimismo, la experta añadió que el ejercicio elegido debe hacerse sin interrupción e idealmente durante al menos 45 minutos. "Aunque si la personas es muy sedentaria o tiene mucho sobrepeso se puede partir con menos. Incluso 20 minutos tres veces a la semana sirven para comenzar, pero siempre es recomendable asesorarse con un profesional que evalúe la condición física de cada persona", precisó.

¿Qué ejercicios hacer?

De acuerdo con Vergara, una buena alternativa es bailar o bien hacer circuitos en casa con ejercicios de intensidad baja.

El personal trainer Miguel Chacón (@miguelchaconfit), en tanto, mencionó que la caminata también cuenta como cardio, y que lo mismo aplica para actividades cotidianas como lavar un auto, hacer aseo, ordenar y subir y bajar escaleras. "Lo más importante es moverse y cualquier movimiento que nos saque del estado de reposo y que sea de baja intensidad es un ejercicio cardiovascular", manifestó el experto.

Trabajos más intensos

En plataformas como YouTube se pueden encontrar numerosas rutinas de cardio HIIT (High Intensity Interval Trainging), que como su nombre en inglés lo dice, corresponde a un tipo de entrenamiento de intervalos de alta intensidad.

Este tipo de ejercicio también puede ser de tipo cardiovascular, pero requiere un estado físico mejor que el que generalmente tienen las personas sedentarias, por lo que partir con este tipo de entrenamiento no sería lo ideal por su nivel de exigencia y "siempre debe ser supervisado por un profesional", advirtió la entrenadora.

Chacón, por su parte, dijo que la Comba, que es un entrenamiento que se basa en saltar la cuerda, también es recomendable como un cardio más avanzado, siempre y cuando quien lo practique no tenga problemas o lesiones a nivel articular.