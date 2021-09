Develan que Franco Parisi tendría vigente orden de arraigo por millonaria deuda de pensión alimenticia

A través de un reportaje de Canal 13, se reveló que Franco Parisi, candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), tendría vigente una orden de arraigo desde agosto de 2020 por el no pago de pensión alimenticia. El monto correspondiente a las obligaciones con dos hijos, ascendería a $ 207 millones.

Dado esto, el abanderado podría ser detenido por el Departamento de Extranjería y Policía Internacional y ser puesto a disposición de la Justicia.

Según se informó, Parisi, quien vive en Alabama, Estados Unidos, las liquidaciones de las pensiones fueron establecidas por el Tercer Tribunal de Familia de Santiago.

Antes de que se emitiera el reportajes, el candidato respondió a través de Twitter, asegurando que “jamás he sido emplazado legalmente al mismo, no se me ha notificado de ninguna resolución de forma legal y menos debo la suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar".

"Atendido a lo anterior, solicité al tribunal respectivo la nulidad de todo lo obrado y agotaré, por intermedio de mis abogados, todas las acciones y gestiones a defender mis derechos que se han visto vulnerados”.

Con ello, explicó que "esto lo vivimos en 2013 y después de cuatro años lo gané en la Corte Suprema. Estoy seguro que ganaremos esta contienda legal, pero a mis hijos nunca les ha faltado nada, y nunca les faltará”, cerró.