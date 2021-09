Jaime Bassa: "Los dos tercios forman parte de las condiciones que hicieron posible este proceso constituyente"

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, se refirió a las votaciones en particular que se realizarán a los reglamentos que regirán el funcionamiento de la instancia, los que ya fueron aprobados en particular, y a las más de mil indicaciones que se recibieron para los documentos.

En diálogo con Cooperativa, Bassa dijo que "vamos a tener decisiones muy complejas que van a llamar mucho la atención".

Entre ellas, Bassa se refirió a la posibilidad de que, la votación de las normas constitucionales por un quorum de dos tercios, pueda ser modificada mediante mayoría simple en la votación del Reglamento General.

"Los dos tercios forman parte de las condiciones que hicieron posible este proceso constituyente, y sería un error cambiar eso desde la Convención", dijo Bassa, quien añadió que "si luego lo cambia el Congreso, es otra discusión".

El vicepresidente de la CC además planteó que en muchas materias "sabemos que el resultado de las votaciones va a generar ruido anexo y vamos a verlo recogido en las noticias".

Bassa además abordó la situación del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien presentó licencia luego de revelar que no padece cáncer. Sobre el caso, el vicepresidente de la Convención planteó que respecto al funcionamiento de la instancia "no sería un problema que Rojas Vade no volviera".