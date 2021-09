Rodrigo Rojas Vade anunció su renuncia a la Convención Constitucional

11:27 Convencional que dijo padecer cáncer, enfermedad que luego se reveló que no posee, dijo que no seguirá participando de las actividades de la instancia y que en cuanto exista un mecanismo para dimitir al cargo, presentará su renuncia.

A través de una declaración en su cuenta de Instagram, el convencional Rodrigo Rojas Vade, informó que renuncia a la Convención Constitucional, luego de que se reveló que no padece cáncer.

Rojas Vade dijo que no volverá a participar de las reuniones de la instancia, ni de las votaciones de manera remota y que en cuanto exista el mecanismo para renunciar formalmente, dimitirá al cargo.

"No volveré a asistir, conectarme de manera remota o participar de ninguna otra votación independiente de mi estado de salud. Su rol (de la Convención Constitucional) es demasiado importante como para ser una dificultad en su funcionamiento o resultado", dijo Rojas Vade.

El convencional además planteó que "no soy delincuente, soy alguien que se equivocó. No busqué privilegios ayer, no los busco hoy".

"Tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal haré uso del mismo", dijo Rojas Vade.

Rojas Vade enfrenta una denuncia por perjurio, tras señalar en su declaración de intereses una deuda bancaria por $ 27 millones por un tratamiento contra el cáncer, enfermedad que luego se conoció, no padece.