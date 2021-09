Madre de Tomás Bravo por tío abuelo: "Me parece bien que lo sigan investigando"

16:11 "No puedo culpar a nadie, pero yo quiero llegar a la verdad. No a especulaciones ni teorías", comentó Estefanía Gutiérrez.

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, habló sobre la causa que se lleva adelante tras el fallecimiento de su hijo y la decisión del Tribunal de Garantía de Arauco de rechazar el sobreseimiento de Jorge Escobar, tío abuelo del niño.

"Me parece bien que lo sigan investigando y que siga la investigación, porque aún quedan muchas cosas", dijo en conversación con "Contigo en la mañana", añadiendo que "No se puede sacar a nadie de sospechoso, y menos a mi tío porque él es el único imputado que hay".

Sobre el tiempo, reconoció que el proceso ha sido extenso. "Me da rabia por un lado, porque seis meses son una eternidad, pero si las cosas se tienen que hacer bien, me parece bien. Lo que no entiendo es esta lentitud que hay".

Sobre su relación actual con Jorge Escobar, Gutiérrez comentó que lo encontró durante el velorio de su abuela, días después del funeral de su hijo.

"Yo no puedo conversar con mi tío. No puedo. Para mí sigue la molestia y creo que nunca voy a poder perdonar a mi tío por haber dejado solo a mi hijo. (...)No puedo culpar a nadie, pero yo quiero llegar a la verdad. No a especulaciones ni teorías. Confirmar lo que le pasó a mi hijo", cerró.