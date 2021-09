Moreira tras agresión con orina y fecas en acto público: "No me van a doblegar estos verdaderos cabrones fascistas de izquierda"

"La mierda que me tiraron en la cara y la lesión leve que me ocasionaron no me amedrentan", aseguró el senador Iván Moreira, luego de la agresión que sufrió este martes mientras participaba en una actividad, en el marco del aniversario de la comuna de Hualaihué, en la región de Los Lagos.

En medio de un cocktail público en la plaza de la comuna, un sujeto le lanzó una botella con orina y fecas.

"No me van a doblegar estos verdaderos cabrones fascistas de izquierda, que lo único que hacen es perseguirnos en funas”, añadió, luego de cambiarse de ropa y continuar participando en el acto.

“Vamos a seguir defendiendo a Chile y a nuestros principios, ellos no nos van a ganar en la calle como ha sido siempre”.