¿Qué tan válido es citar a Wikipedia en una discusión?

La noche del miércoles se realizó el primer debate presidencial con parte de los candidatos que estarán en la papeleta en noviembre. Más allá de las ideas y enfrentamientos, uno de los momentos más comentados fue cuando la senadora Yasna Provoste (DC) interpeló a Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) con información citada de Wikipedia. A lo que él le respondió: "Qué increíble que Wikipedia sea una fuente confiable para una senadora". Las redes sociales ardieron y el debate popular se orientó hacia el popular sitio.

De hecho, la misma plataforma de información reaccionó dando a conocer su metodología de trabajo (ver recuadro). Pero, ¿es válido citar Wikipedia en una discusión política, académica o formal?

Especialistas de diferentes ámbitos reconocen que el sitio suele ser una fuente confiable para la búsqueda de datos, una especie de primera entrada a diferentes temas, pero es incorrecto darle una importancia académica.

El premio nacional de Ciencias Exactas en 1999 y astrónomo de la U. de Chile, José Maza, reconoce ser usuario de la plataforma. Cuenta que la usa principalmente para buscar datos históricos y que la suele pimponear con su versión en inglés, pues tiene más entradas. "Nunca he buscado cosas de señores que estén vivos, pero me parece confiable... ahora también sabemos que no es una verdad escrita en mármol", dice.

"Nunca he encontrado cosas francamente erróneas. Ahora ellos tienen sus propias citas y no me parecería prudente en un trabajo científico serio que la cita fuera Wikipedia y no el sitio oficial donde salieron datos", dice.

Rodrigo Espinoza, secretario académico de la escuela de Ciencia Política U. Diego Portales, es más tajante y asegura que "Wikipedia no supera ningún estandar. Es información no oficial".

Explica que toda publicación seria tiene un proceso de confirmación de datos, llamado "doble ciego", que consiste en que se revisa el material sin el nombre de su autor.

"Las referencias que uno hace tienen que ser fuentes científicas, ya sea de libros o publicaciones con altos estándares. Wikipedia no da ni siquiera el estándar para una clase de cursos de pregrado. Al menos en las ciencias sociales en general", concluye.

Respecto al debate, Maza dice que en realidad "se ha hecho una tormenta en un vaso de agua, este tema no es si Wikipedia es o no confiable, el tema es si lo que dijo la senadora es o no cierto".

Espinoza cree que la cita es "inadecuada. O sea para ver el CV de Sichel no necesitamos fuentes científicas, él lo tiene en su sitio. Había fuentes oficiales que decían lo mismo".

¿El rincón del vago?

La académica de la Facultad de Comunicaciones de la U. Católica, Ingrid Bachmann, considera que la crítica sin límites que se ha llevado la plataforma responde más bien a una caricatura. "Wikipedia es un buen sitio, es verdad también que en círculos académicos puede ser una puerta de entrada, pero no es la fuente idónea, pero también hay algo de esnobismo de mirarlo a huevo, es un producto muy bien hecho, interesante, pero hay que poner la información en su contexto".

Se le ha comparado con el sitio "El rincón del vago", ¿es tan así?

I. Bachmann: Por ningún motivo, no se compara, o sea tiene editores, hay estándares, es lo que primero que aparece ante cualquier búsqueda de Google. Sonó como improvisado en este debate, pero me parece injusto compararlo.

R. Espinoza: La verdad me parece que están un peldaño un poco más arriba del "Rincón del Vago" no más.