Provoste: "Chile tiene derecho a saber si Sichel sacó o no sacó su 10%"

"Esto no es una trampa como él quiere decir. Es una exigencia mínima de transparencia", sostuvo la candidata a La Moneda y senadora DC.

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, señaló este lunes que "Chile tiene derecho a saber si el candidato Sebastián Sichel sacó o no su 10%" de los fondos de pensiones, en medio de la polémica por ministros contrarios al cuarto retiro que retiraron su 10% de las AFP.

"Esto no es una trampa como él quiere decir. Es una exigencia mínima de transparencia. El candidato de continuidad de este gobierno tiene una tarea pendiente con la transparencia con el país. Ya sabemos que le gusta negar lo que ha hecho en el pasado", señaló la exministra.

La senadora DC recalcó que "cuando un candidato se desespera se le nota. Se enoja, reacciona iracundo, oculta su su pasado, no entrega la información transparente. Estos no son ataques personales, esto tiene que ver con la transparencia de cómo respondemos frente a las urgencias que hoy día tiene nuestro país".

"En esto quiero ser súper clara: Sí o no. Porque uno se pregunta cómo puede presionar a los parlamentarios para que voten en contra del cuarto retiro si ni siquiera puede dar cuenta de sus acciones. Si sus más cercanos en los hechos han validado los retiros", resaltó.

"Aquí no tiene autoridad para que aquellos que fueron lobistas de las AFP y del DICOM, y que hoy día ni siquiera pueden dar una respuesta clara: Sí o no. Sacó o no sacó el 10% de fondos de las AFP que hoy día le niega a la gran mayoría de los chilenos", enfatizó la legisladora.