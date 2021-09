Mayte Rodríguez sobre su embarazo: "Me he sentido muy bien"

"Aquí estoy, muy guatoncita, armándole la pieza a mi niño hermoso", comentó Mayte Rodríguez en sus redes sociales, luego de recibir diversas preguntas de sus seguidores sobre su estado.

La modelo aseguró que ha tenido un buen proceso, aunque con algunas molestias.

"Muchas me preguntan cómo me he sentido. Y me he sentido muy bien, solo con un poco de dolor de rodillas y de espalda, pero he tenido un embarazo hermoso", comentó.

Aunque, aseguró que "ninguna palabra puede explicar lo que realmente uno siente de cargar vida adentro (...) Estoy muy feliz. Gracias por todos esos mensajes de amor", cerró.