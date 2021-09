Liselotte Manns: "A Patricio Manns no lo premió el Estado, se lo entregó el pueblo"

Entre canciones y multitudes, ayer se realizó la última despedida al destacado músico y escritor nacional Patricio Manns durante su funeral.

El cantautor popular, que falleció la mañana del sábado a los 84 años, fue velado durante todo el domingo y la mañana del lunes en el Teatro Nacional Chileno, donde miles de personas acudieron a despedirse.

En la salida del espacio, familiares del creador de "La Exiliada del Sur" compartieron con CHV Noticias sus pensamientos ante la multitud que reconoce el legado del artista. "Es impresionante, creo que Patricio está cosechando lo que en toda su vida ha hecho, él sembró el cariño y se ve en la participación de toda la gente su consecuencia", compartieron.

Pasado el mediodía, el cuerpo del músico fue trasladado, pasando entre La Moneda y el monumento a Salvador Allende, siendo seguido por miles de asistentes que lo acompañaron a pie, mientras cantaban sus canciones.

Los temas cantados a capela por parte de los asistentes continuaron su camino, recibiendo homenajes de la Municipalidad de Recoleta, así como también de la Pérgola de las Flores.

Al respecto, la hija del músico, Liselotte Manns, afirmó estar honrada con los actos en honor a su padre. "El premio que el Estado no le dio, se lo dio el pueblo: cantando con banderas, acompañándolo de pie, bajo el sol", mencionó.

Un día antes, la mujer afirmó que su padre "murió triste", debido a que no hubo reconocimiento por parte del Estado a su obra. "Aquí no hay una herencia", mencionó entonces.

Sin embargo, con la llegada de seguidores de la obra del cantante popular, el discurso de Liselotte cambió. "Ellos esperaron horas y horas para entrar a verlo, para rendirle un último homenaje. Eso no se olvida jamás, queda plasmado en el corazón, en mi corazón y en el corazón de mi padre, que nos está mirando. Este es el legado que me dejó", añadió.

Horas después, camino al cementerio, la mujer volvió a alabar el actuar del público al músico. "Es maravilloso, no puedo ni llorar, no me quedan lágrimas, pero es maravilloso porque él nos está viendo y es lo que él quería. Es lo que me pidió a gritos, me dijo: 'siempre de pie, recibe todos los abrazos, los besos, el cariño del pueblo, que me saca del pantano cada vez que estoy hundiéndome' y este es el pueblo, aquí estamos", dijo a través de un video difundido en Piensa Prensa.

En el funeral, que se realizó en el Parque del Recuerdo en Santiago, algunos seguidores continuaron acompañando al cuerpo del representante de la NuevaCanción Chilena coreando sus éxitos. Su hijo, Ian Manns, se despidió de su padre en el funeral interpretando "El derecho de vivir en Paz" de Víctor Jara.

En los momentos de su despedida final, la multitud que acompañó el féretro cantó a coro "Arriba en la Cordillera" y "Vuelvo", entre otras.