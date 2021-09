Ministro Delgado llamó a Maduro a que "se preocupe de lo que está pasando en Venezuela" y reiteró que continuarán expulsiones

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, le respondió al gobierno venezolano, luego de que el régimen y la oposición de ese país rechazarán las acciones ocurridas contra migrantes en Iquique este fin de semana.

"Que Nicolás Maduro se preocupe de lo que está pasando en Venezuela y cuál es el origen de por qué 8 millones de venezolanos tuvieron que salir de Venezuela", dijo Delgado en conversación con Radio Futuro.

El titular de Interior además reiteró que continuará la política de expulsiones de inmigrantes ilegales y aseguró que la medida "es una herramienta importante y la vamos a seguir ejerciendo".

En la charla radial, Delgado también llamó a no politizar los hechos, y aseguró que "no se puede politizar el drama de la gente y no es adecuado politizarlo, por eso mismo nosotros hemos tenido una política que va más allá de las elecciones".