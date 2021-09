Tras aprobación del cuarto retiro en la Cámara: Sichel llama a candidatos a "buscar acuerdo amplio en pensiones"

El candidato del oficialismo, Sebastián Sichel, quien explicitó su rechazo al proyecto de un cuarto retiro de fondos previsionales, llamó tras la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados, a un acuerdo amplio en materia de pensiones.

"No podemos esperar más, llegó la hora de discutir una reforma urgente al sistema de pensiones", dijo el ex ministro de Desarrollo Social, quien además planteó que "la calculadora electoral no puede estar por sobre el futuro de Chile".

El candidato dijo además que "llamo a los otros candidatos presidenciales: sentémonos mañana mismo a buscar un acuerdo amplio en pensiones. Yo y todo mi equipo estamos disponibles".

"Espero que todos pongamos en el centro a las personas y sus urgencias", dijo.