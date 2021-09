Sichel calificó como "doloroso" apoyo de diputados oficialistas a cuarto retiro de las AFP

Diversas reacciones generó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de cuarto retiro del 10% de las AFP. Entre las voces críticas estuvo el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel.

"Los que perdieron ayer fueron los chilenos, cuando la política se mira a sí misma y cree que una votación tan importante como los retiros se trata de quién gana o con quién pierde, otra vez estamos dando muestras de la pobreza del debate político en Chile", planteó.

El abanderado insistió en que "lo de ayer fue una tremenda derrota para los chilenos y que el camino se pone cada día más pedregoso, porque veo que va triunfando esa idea de expropiar los fondos".

Al ser consultado nuevamente si retiró su 10% de fondos previsionales, Sichel reiteró que "ese debate moral que tratan de instalar algunos respecto a qué hizo cada uno en sus cuentas individuales no estoy de acuerdo".

Además calificó como "doloroso" el apoyo de los diputados del oficialismo al proyecto

"Me parece que es inconsecuente con lo que hemos dicho como Chile Podemos Más, que queremos mejorar las pensiones de los chilenos y que por lo tanto, cualquier retiro futuro debe ser después de que aprobemos la reforma de pensiones y no antes, hoy no se justifica seguir aprobando retiros hasta que no mejoremos las pensiones".