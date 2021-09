Vocero de Sichel dijo que candidato debe transparentar si retiró 10% de las AFP

09:58 El diputado de Evopoli, Francisco Undurraga, planteó que "si fuera lo que fuera no es pecado alguno. Nadie está arriba de la ley".

El diputado de Evopoli y vocero de la campaña de Sebastián Sichel, Francisco Undurraga, dijo en diálogo con ADN que el candidato debe aclarar si realizó retiros del 10% de fondos previsionales.

"Si es sí es sí, y si es no es no, y si fuera lo que fuera no es pecado alguno. Nadie está arriba de la ley, todos estamos bajo la ley", dijo el candidato, quien además reconoció haber retirado el primer 10%.

Sobre el proyecto de un cuarto retiro, que fue aprobado en la Cámara Baja con el apoyo de 18 diputados oficialistas, el parlamentario aseguró que "el populismo ha cambiado y es muy peligroso este tipo de proyectos en época electoral".