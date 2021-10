18-O: INDH entregó acreditaciones a víctimas de violaciones a los DD.HH para que reciban pensiones de gracia

Consignadas en la Ley de Presupuestos 2021 quedaron las acreditaciones que entregó el Instituto de Derechos Humanos y que permitirán indemnizar a las personas que sufrieron diversas vulneraciones en el marco del estallido social de 2019.

Se trata de alrededor de 100 víctimas, quienes sufrieron violencia institucional, como traumas oculares, entre otros episodios.

El director del organismo, Sergio Micco entregó detalles al respecto y con ello, cuestionó la forma en que estos hechos han sido abordados.

"Hay un debate que algunos siguen manteniendo de que en Chile no se va a saber si hubo violaciones a los derechos humanos si los tribunales de justicia así no lo sentencian; que no van a haber reparaciones civiles, mientras los tribunales de justicia no lo decretan; que no van a haber responsabilidades políticas mientras los tribunales de justicia no digan que hubo violaciones a los derechos humanos", planteó.

No obstante, indicó que debido a este proceso "y a la presencia de casi un centenar de personas que nos ha pedido esta acreditación, se acabó este debate".

"La autoridad democrática de Chile, el Congreso, nos ha dicho que podemos acreditar que hay víctimas de violaciones a los derechos humanos", replicó.