Estudio: la mayoría de ciclistas no usa luces y 13% ignora semáforos

08:27 Medición detectó que el 70% no utiliza elementos reflectantes exigidos por ley y varios cruzan en rojo, pero sí hay alto uso de casco y barbijo. Pocos ocupan el celular al circular.

Diego Gotelli C.

Aunque varias esquinas en la actualidad cuentan con un semáforo especial para las bicicletas, un número importante de ciclistas prefiere hacerle caso omiso cuando les da luz roja y aprovechar el verde peatonal para cruzar junto con los transeúntes. Acciones de este tipo y similares detectó un estudio que se dedicó a vigilar el comportamiento de ciclistas, que contabilizó que el 13% de los pedaleros cruza aún cuando tengan una luz roja que se lo impida.

El monitoreo fue realizado por la Mutual de Seguridad y ONG No Chat, quienes vigilaron cinco ciclovías del Gran Santiago que concentraron la mayoría de siniestros durante el 2019 para tomar apuntes del actuar de 1.220 ciclistas elegidos al azar que circularon por avenida Pajaritos, Andrés Bello con Lyon, La Paz con Dr. Lorca Tobar, y dos que hay en avenida Portugal con Marín.

Además del cruce con rojo, los observadores detectaron un bajo uso de elementos de protección. El 70% de los vigilados no portaba ningún elemento reflectante al desplazarse y el 61% no usaba luz roja trasera ni blanca delantera, aspectos exigidos por ley.

"Todos estos factores son determinantes a la hora de reducir las probabilidades de un accidente vial", recalcó Luis Stuven, gerente de seguridad vial de la Mutual.

El estudio también detectó cosas más positivas, como que el 75% de los vigilados cumple la norma de usar casco; que el 96% no anduvo por la vereda; que el 70% llevaba mascarilla; que el 77% no realiza la desaconsejada acción de andar con audífonos puestos; y que el 96% no porta un celular en el manubrio. De los pocos que lo hicieron, el 39% eran repartidores de delivery.

"Los ciclistas observados tienen un mejor comportamiento al desplazarse que, por ejemplo, las motos", afirmó la directora ejecutiva de No Chat, Claudia Rodríguez, aludiendo a un estudio previo que detectó que el 46% de motociclistas lleva el celular en el manubrio y el 17% utiliza audífonos.