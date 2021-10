Senador Ossandón y caso Dominga: "Es muy difícil que una persona no sepa de un negocio de ese nivel"

09:50 "Cómo le vamos a pedir a la gente que confíe si esto tiene ojos de gato, pelos de gato, cola de gato, pero no es gato y yo tampoco quiero que sea un gato, pero la gente tiene derecho a desconfiar en una cosa tan, pero tan grave como esta", comentó.

"Todos tienen derecho a defenderse, pero aquí van a tener que dar explicaciones e investigar hasta el final", dijo el senador Manuel José Ossandón(RN), haciendo referencia a la revelación de los "Pandora Papers".

En este sentido, el parlamentario aseguró que "es muy difícil que una persona no sepa de un negocio de ese nivel", en específico, sobre las condiciones que permitieron al venta de Dominga y la firma en Islas Vírgenes Británicas.

"Aunque el Presidente no hubiera sabido, aunque es muy difícil que una persona no sepa de un negocio de ese nivel, pero ¿la familia no tiene un mínimo de lealtad y de pudor y de honorabilidad para tener cuidado en los negocios que se hacen, sobre todo ligados al medioambiente?".

Y en este mismo sentido, también abordó la confianza de la ciudadanía.

