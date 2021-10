Senador Letelier (PS): "No me cierro al cuarto retiro"

En diálogo con Radio Universo, el senador PS Juan Pablo Letelier, se declaró en reflexión por el proyecto para un cuarto retiro de fondos previsionales.

Luego de que a comienzos de septiembre el parlamentario se declaró contrario a aprobar una nueva remesa de fondos previsionales, Letelier dijo que, entre los elementos que lo llevan a una nueva reflexión está el retiro realizado por autoridades y que "veo a un gobierno que no quiere cambiar el modelo de pensiones".

"Hay nuevos elementos para el juicio que yo tengo respecto a este cuarto retiro", aseguró.

El parlamentario agregó que "quiero ver qué es lo que dice el gobierno, pero frente a lo que ha hecho el gobierno o lo que no ha hecho, frente a la demanda de multiples personas, yo no me cierro al cuarto retiro".