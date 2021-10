Dominga: Piñera destacó que justicia decretó su inocencia y dijo que cláusula de venta también fue investigada

14:34 El Mandatario aseguró que no participó en la operación pues a la fecha sus inversiones estaban en fideicomiso. "Como Presidente jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común por sobre cualquier otro interés. El ser Presidente me ha generado perjuicios en lo personal y no beneficios", dijo.

El presidente Sebastián Piñera se refirió hoy a su implicación en la venta de la minera Dominga por parte de los denominados "Pandora Papers", y dijo que el análisis de su contenido no contiene ningún nuevo antecedente que no haya sido visto en la causa judicial que fue cerrada y en la que fue declarado inocente.

"Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos. Fueron públicamente conocidos en 2017 e investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales. Al terminar esa investigación la Fiscalía recomendó terminar con la causa por la inexistencia de este delito y la inocencia de este Presidente", dijo Piñera.

El Mandatario añadió que "el tribunal decretó el sobreseimiento total, decisión que fue confirmada en forma unánime por las corte de Apelaciones y Suprema".

Piñera además dijo que no tuvo participación en la venta de la minera, pues para diciembre de 2010, fecha en la que se realizó la operación, los activos financieros familiares ya se encontraban en fideicomiso ciego, y aseguró que dicha decisión, la que no le fue informada ni consultada, se tomó por los administradores de la sociedad para "evitar cualquier asomo de conflicto de interés".

"El producto de la venta de Dominga fue regresado a su empresa madre y se cumplió con las normas tributarias en Chile", añadió.

Piñera sobre el trabajo de análisis de los Pandora Papers dijo que "probablemente el consorcio no sabía que la información no era nueva, que era de público conocimiento, conocida por la Fiscalía y los tribunales".

Respecto de la cláusula que apuntaba a un tercer pago en tanto no existieran cambios regulatorios, el Presidente dijo que "la estructura de la venta y la cláusula sí fueron conocidas por los medios en 2017 y si investigadas por la Fiscalía que decretó no persistir con la investigación. No es cierto que haya una información nueva. Esa información está en el proceso y la prensa.

"Como Presidente jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común por sobre cualquier otro interés. El ser Presidente me ha generado perjuicios en lo personal y no beneficios, pero la satisfacción de que hemos trabajado por el bienestar de mis compatriotas", añadió Piñera.

Respecto de una eventual acusación constitucional en su contra, el Mandatario dijo que "no tiene ningún fundamento, que se haga por hechos conocidos e investigados por la Fiscalía y en que se pronunciaron los máximos tribunales descartando todo delito, no puede ser base para una acusación constitucional. "Entiendo que estamos en periodo electoral, pero los que estamos en cargos públicos tenemos que actuar con responsabilidad y apego a la verdad".

Piñera también descartó cualquier conflicto de interés al respecto, pues según indicó, "durante el periodo en que mi familia fue parte de la propiedad indirectamente, la empresa no hizo ninguna presentación y mal puede haber conflicto de interés, si nunca se pidió ningún pronunciamiento. Desde hace mas de 10 años en que se vendió Dominga, ni este Presidente ni ningún miembro de mi familia tiene participación alguna en la minera".