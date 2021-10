Galli por "Pandora Papers": "El fiscal nacional podrá dar cuenta de las investigaciones y darle certeza a la ciudadanía"

El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, se refirió esta jornada a la decisión de la Fiscalía nacional de reunir antecedentes sobre la investigación que se efectuó en 2017 a la venta de la minera Dominga, luego de la implicación del presidente Sebastián Piñera en el caso, en los denominados "Pandora Papers".

Lee también: "Pandora Papers": Fiscal Abbott instruyó revisar antecedentes de la venta de minera Dominga

"Me parece correcto que el fiscal nacional pueda dar certeza de que esa investigación se llevó a cabo con todos los antecedentes, que la resolución fue apelada y que se estableció que los hechos que se describen no serían constitutivos de delitos y que no se prevé que en el futuro fueran constitutivos de delitos", dijo Galli.

El subsecretario de Interior resaltó que en dicha investigación, además, estuvieron presentes "todos los antecedentes que se han conocido en los últimos días".

El fiscal nacional, dijo Galli, "podra dar cuenta de las investigaciones y darle certeza a la ciudadanía".