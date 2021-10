Ministro de Justicia por Colonia Dignidad: "Yo también fui engañado"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, se refirió a su aparición, con imágenes de archivo, en el documental de Netflix "Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile".

En el capítulo seis llamado "la caída" se ve una intervención del actual secretario de Estado donde se refiere a los procedimientos por las denuncias de abuso.

"Se ha utilizado violencia innecesaria, se ha amedrentado a personas que tiene derecho a vivir en paz y el respeto a su dignidad como tales. Todo por una denuncia de un menor que se ha formulado contra un anciano de cerca de 80 años, quien además sufre una pérdida parcial de la visión", expresa en el archivo.

El encargado de la cartera conversó con T13 y sostuvo que fue "senador de la zona donde estaba Dignidad y mi involucramiento con ella era porque había un hospital que fue cerrado. Junto con otros parlamentarios y alcaldes, de todos los colores políticos, nos pareció que era un absurdo que se cerrara el hospital e hicimos todas las gestiones para que se reabriera".

"Con posterioridad a eso aparecieron estas denuncias y esas denuncias, consultadas por nosotros, fueron muy extrañas y nadie en ese minuto las creía. Yo fui también engañado de que ahí no había tal y por eso es que hice algunas declaraciones. Lo que sale en este documental no es nuevo, esas declaraciones estaban ya en algún noticiario y hace años que circulan, por lo tanto, no hay ningún hecho nuevo respecto de mi", explicó.

En cuanto a sus declaraciones, Larraín manifestó al mismo medio que "obviamente que hay un aprovechamiento político cada vez que esto se da a conocer, pero no hay nada nuevo".

"Para mi es muy brutal lo que ahí ocurrió (...) Desde mediados del 97, por esas razones, nunca más tuve contacto alguno con nadie de dignidad para que no se prestaran mis actuaciones a ningún tipo de interpretación", cerró.