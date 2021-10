Presidente Piñera: "Aquí algunos están dispuestos a destruir nuestro país con tal de ganar un voto"

En marco del inicio del pago del Ingreso Familiar de Emergencia Laboral, el presidente Sebastián Piñera criticó a algunos candidatos presidenciales acusandolos de estar "dipuestos a destruir nuestro país con tal de ganar un voto".

En esa línea también criticó la ausencia del crecimiento económico como tematica en los debates presidenciales que se han realizado hasta el momento.

El jefe de Estado expresó que "yo también quisiera hacer para terminar una distinción o una reflexión sobre la importancia del crecimiento económico. Da la impresión que el crecimiento económico no importa, no está en los debates, los candidatos presidenciales no hablan de eso, no está en el Congreso, pero es muy importante".

De esa forma, opinó que "el crecimiento económico es lo único que crea empleos de verdad, permanentes, es el que permite mejorar los salarios, es el que da oportunidades a las pymes, es el que se permite que se genere inversión para que haya emprendimiento, para que las pymes puedan crecer, para que pueda haber innovación y en último término la calidad de vida permanente de los chilenos no depende de los votos, depende de la creación de empleos y del crecimiento y la fortaleza de nuestra economía".

"Gracias al crecimiento económico que hemos tenido este año, en que ha sido un año de gran recuperación, hemos podido recuadrar muchos más recursos fiscales que nos han permitido financiar en parte la red de protección social", añadió.

De esta forma, Piñera señaló que "llegó el momento de actuar con más responsabilidad, aquí algunos están dispuestos a destruir nuestro país con tal de ganar un voto. Nuestro gobierno está pensando en los chilenos de hoy, pero también en las familias del mañana, está pensando en lo que está pasando hoy día y que va a pasar el año 202 y los que vienen por delante".

Además el mandatario abordó el presupuesto 2022 y su compromiso de este se haga cargo de las prioridades de los chilenos como: seguridad, pensiones y educación y recalcó que "también va a ser un Presupuesto responsable".