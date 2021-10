Pablo Aránguiz: "Dar por descartado el torneo sería pensar de manera mediocre"

Pablo Aránguiz, mediocampista de Universidad de Chile, fue claro en señalar que el plantel azul aún no da por perdida la opción de pelear por el título, pese a dejar importantes puntos ante Colo Colo, Santiago Wanderers y Deportes Antofagasta en las últimas fechas.

Luego de jugarse la fecha 24, el elenco que dirige Esteban Valencia se ubica en el sexto lugar de la tabla con 34 puntos, a lejanos 12 del puntero, su ‘archirrival’.

Consultado por si la ‘U’ renunció ya a ir por el título, el volante de 24 años declaró que "no damos por eliminado el (objetivo de) conseguir el campeonato, quedan diez fechas, son 30 puntos y estamos a 12. Nadie dice que no es posible... dar por descartado el torneo sería pensar de manera mediocre".

"Creo que por mi cabeza y la del equipo en ningún momento se ha dado por perdido el torneo, quedan 10 fechas y vamos a conseguir la mayor cantidad de puntos, esperando que los de arriba enreden puntos para ir reduciendo la diferencia", añadió.

Luego, Aránguiz reconoció que "los de arriba se están alejando un poco, sabiendo que tenemos un partido menos que varios que están arriba. Como grupo hemos conversado, hay que retomar lo que éramos hasta antes de Colo Colo".

"Fuimos un equipo, hasta el partido con Unión Española, que siempre jugó bien, que a ratos daba buenos momentos de buen fútbol, logrando buenos resultados y eso queremos retomar, ser el equipo protagonista que venía siendo hasta hace tres fechas, tenemos que trabajar, estar juntos desde todo ámbito. Esta semana ha sido buena, queremos dejar atrás las fechas anteriores con un triunfo el fin de semana", complementó.

En la misma línea, el ex Unión Española y Dallas FC indicó que “el equipo no ha venido consiguiendo buenos resultados. Quizás no hemos jugado de la manera que lo veníamos haciendo hasta Unión Española, que veníamos con buenas actuaciones, de ahí el profe empezó a tomar decisiones en cuanto a rotación de jugadores. Cuando a uno le toque estar debe mostrar que puede ser una opción para estar desde el primer minuto”.

Por lo pronto, la ‘U’ se ubica hoy en zona de clasificación para la Copa Sudamericana. “Tenemos que ir preparándonos para afrontar los partidos que vienen y conseguir la mayor cantidad de puntos en las fechas que restan para clasificar a una copa internacional, que es el objetivo", sentenció.