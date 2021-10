Sebastián Sichel por apoyos de diputados oficialistas a Kast: "Lo desdramatizo"

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, fue consultado sobre el apoyo que de diputados oficialistas a José Antonio Kast.

"Primero lo desdramatizo", dijo, asegurando que "cada uno tiene libertad para apoyar, en general son todos los que apoyaron el cuarto retiro además".

Y en esta línea, aseguró en Agricultura que "por eso digo que inocularnos del virus del populismo también tiene que ver con la conversación en serio de lo que pasa en Chile Podemos Más, cuando los partidos, los presidentes de los partidos se sacan la mugre por hacer lo correcto y parlamentarios votan cómo quieren, o votan cualquier cosa".

Sobre los apoyos, insistió en la diversidad de las coaliciones.

"Yo quiero ser todos de derecha, pero con eso no alcanza para construir mayorías en Chile, necesitamos que gente independiente o que no cree en nosotros, que no fue partidaria de este Gobierno vote por una coalición en que crea que la vamos a defender, pero así solo se va a defender un sector".