Convencional Giovanna Grandón tras agresión en Plaza Italia: "Estoy emocionalmente golpeada"

La convencional constitucional, Giovanna Grandón, se refirió a las agresiones que sufrió la tarde de este viernes durante una manifestación en los alrededores de Plaza Baquedano.

La representante llegó hasta el sector donde solía manifestarse en el marco del estallido social de 2019. Sin embargo, en esta ocasión fue increpada por otras personas, quienes además de gritarle diversos improperios, le lanzaron objetos y terminó alejándose del lugar corriendo.

En una declaración pública, aseguró sentirse "emocionalmente golpeada",e insistió en que "la lucha no es, ni debe ser jamás, entre nosotras y nosotros".

"El movimiento social que nace a partir del estallido del 18 de octubre, nació sin colores ni partidos políticos. (...) Salimos a la calle a exigir la Dignidad que nos fue arrebatada a través de nuestra historia", comenzó diciendo.

Si bien, argumentó que podrían existir "diferencias entre quienes salimos a la calle (...) es cómo nos hacemos cargo de esas diferencias. El diálogo es el camino que facilita el entendimiento y nos permite avanzar".

Sobre la jornada, aseguró que "fue difícil y especialmente dura para mí. Un grupo de personas comenzaron a gritarme, insultarme, me escupieron, me tiraron cerveza, botellas, piedras, y me golpearon. A todas esas personas quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón, que yo jamás guardo o guardaré rencor, solo siento una profunda tristeza porque no puedo entender el ímpetu que los lleva al odio hacia una igual".

"La lucha no es, ni debe ser jamás, entre nosotras y nosotros, la lucha debe ser juntas y juntos por un futuro mejor", comentó, asegurando que "se están creando artificialmente situaciones que dividen al pueblo, llevándonos a un punto vulnerable que facilita las condiciones sociales y políticas para no avanzar".

"A pesar de sentirme emocionalmente golpeada, tengo mi alma intacta. La integridad es, y será siempre, el color que marcará mi senda como madre, esposa, abuela y también como la Tía Pikachu. Seguiré manifestando y trabajando basada en mis ideales hasta el final", cerró.