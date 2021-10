Kast dijo que no tiene sociedades ni inversiones en el extranjero

El líder de Republicanos y candidato presidencial, José Antonio Kast, abordó esta jornada algunos de los aspectos del debate televisivo del lunes y salió al paso de su postura sobre la permanencia de Chile en el Consejo de DD.HH. de la ONU y los cuestionamientos que sufrió por inversiones en Panamá.

"No tengo ninguna sociedad en el extranjero, no tengo ninguna inversión en el extranjero (...) Él (Boric) muestra este documento, hace afirmaciones incorrectas, porque me sitúa como que fuera el hombre más rico del mundo por sobre las personas que tienen inversiones a lo largo de todo Chile. Eso no es así y vuelvo a reiterar: No tengo acciones, sociedad, ni inversiones en el extranjero y ha sido aclarado en cada una de mis declaraciones de intereses” dijo Kast, luego de que fue emplazado por el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a aclarar el tema.

Respecto de su postura sobre Chile y la ONU, el exdiputado dijo que "lo que planteamos en nuestro programa es que mientras Cuba y Venezuela estén en el Consejo de los Derechos Humanos, no corresponde que nosotros participemos en esa instancia. Nunca hemos señalado que nos queremos retirar de la ONU".

Además, el candidato dijo que los parlamentarios están utilizando políticamente una eventual acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, a raíz de la compraventa de la minera Dominga.