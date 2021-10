Bellolio y acusación constitucional contra Piñera: "Yo no veo a nadie de Chile Vamos que esté disponible para ser cómplices de una destitución"

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, volvió a criticar la acusación constitucional presentada en contra del presidente Sebastián Piñera. La acción se ingresó este miércoles en razón del caso que investiga la Fiscalía por la compraventa del megaproyecto Dominga.

Al respecto, el secretario de Estado, aseguró a Radio Infinita que la oposición estaría "a punto de batir el récord de acusaciones constitucionales".

"Cuando quedan 40 días para la elección presidencial, 5 meses para el cambio de mando, lo que quiere hacer parte de esa izquierda radical, es impedir que los chilenos puedan tener un cambio de mando democrático y republicano el 11 de marzo de 2022".

Con ello, aseguró que parlamentarios del oficialismo no apoyarían el líbelo. "Yo no veo a nadie de Chile Vamos que esté disponible para ser cómplices de una destitución de un Presidente y decirle a los chilenos que el mandato popular para elegir un Presidente por cuatro años, en verdad no dura eso cuando hay una mayoría de oposición en el Parlamento".

Por ello, llamó a "todos los diputados que realmente creen en la democracia, en la justicia y la verdad" a que "no voten a favor de esta acusación sin fundamentos, únicamente política que quiere manchar las elecciones e impedir un traspaso de mando republicano y democrático", cerró.