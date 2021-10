Ex asesor de Sichel por financiamiento de campaña de 2009: "Existe constancia de que sí desarrollé dichos servicios en tiempo y forma"

El Ex coordinador de la campaña de Sebastian Sichel, Cristóbal Acevedo, emitió un comunicado para referirse al reportaje de CNN y CHV que denunció un presunto financiamiento irregular de la candidatura de Sichel a diputado en 2009, en la que Acevedo colaboró.

En el documento el abogado de 42 años expresó que "en virtud de las falsas denuncias publicadas en mi contra, dentro de las próximas semanas presentaré las acciones civiles y penales pertinentes, donde acompañaré los antecedentes que demuestran dicha falsedad".

"Durante toda mi vida he realizado los servicios profesionales que he declarado y, en el caso aludido en el reportaje de Chilevisión, existe constancia de que sí desarrollé dichos servicios en tiempo y forma. Estos antecedentes serán acompañados como parte de las acciones judiciales que entablaré", añadió.

En esa línea, Acevedo aseveró que "no es mi ánimo dañar a nadie, por lo que no daré publicidad a la presentación de las acciones señaladas. No pretendo incrementar la animosidad que corroe el debate público en el presente. Con estas acciones no busco más que resarcir a mis cercanos que injustamente se han visto afectados, así como intentar contribuir -dentro de mis escasas posibilidades- a que se detenga la profunda degradación que está sufriendo la política nacional".

"Agradecer a los cientos de personas que, de forma privada o pública, me han manifestado su apoyo y afecto, así como a quienes han dado fe de lo aquí señalado", cerró.