Defensora de la Niñez criticó presencia militar en La Araucanía: "No tienen formación en control de orden público"

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, abordó durante esta jornada la declaración de Estado de Emergencia en la Macrozona Sur por parte del Gobierno.

La abogada criticó la medida, asegurando que representa "la incapacidad" del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como de las policías de "brindar seguridad a los niños, niñas y adolescentes de esa zona".

Y a ello sumó que no se estaría protegiendo a los habitantes de esos lugares, como también demostraría "la incapacidad de perseguir eficientemente a quienes cometen hechos delictivos, razón por la cual muchos de los hechos en que han sido víctimas niños, niñas y adolescentes, siguen estando en impunidad".

En específico sobre la acción de los militares, Muñoz replicó que espera que "esté lo suficientemente controlada y supervisada por quienes han sido responsables de ella".

"Evidentemente los militares, que no tienen formación en control de orden público, no van a poder resolver algo que ni siquiera las policías han sido capaces de resolver y muy por el contrario, esta decisión lo que hace es condicionar y tensinar mucho más de lo que ya se encuentra tensionada esa zona con la posible exposición de niños, niñas y adolescentes -particularmente de quienes viven en comunidades mapuche e indígenas- a situaciones de vulneración a sus derechos que no queremos volver a conocer".