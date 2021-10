Fernando Atria: "La posibilidad constituyente se abrió solo como consecuencia de lo que ocurrió desde el 18 de octubre"

"La posibilidad constituyente se abrió solo como consecuencia de lo que ocurrió desde el 18 de octubre", comentó en 24 Horas, el convencional constitucional de Apruebo Dignidad, Fernando Atria.

A dos años del estallido social, el representante insistió en que "la relevancia del 18 de octubre está en recordar que nosotros mismos dijimos que no y que ahora estamos diciendo que sí".

Esto, haciendo referencia a las demandas que se tomaron las manifestaciones en esa fecha.

"Irrumpió una fuerza destituyente en su momento de negatividad. Era no a la Constitución, no a estos políticos, no a las AFP, no más neoliberalismo, no más abuso... lo que ha ocurrido desde entonces es que esa fuerza que se expresó en sentido negativo está transformándose en una fuerza que se expresa en sentido positivo, como sí es el Chile que queremos".

Atria también hizo referencia al nuevo proceso que iniciará la Convención Constitucional después finalizar la discusión del reglamento.

"Se va a declarar formalmente abierta la discusión constitucional y al mismo tiempo se instalan las comisiones temáticas. Son siete comisiones en las cuales se va a discutir el contenido de la nueva Constitución".