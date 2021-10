Candidatos conmemoraron 18-0: Boric dijo que "fuerza del pueblo es la unidad, no la violencia" y Kast llamó a "trabajar" para que "no ocurra nunca más"

10:16 Postulantes a La Moneda abordaron el aniversario del estallido social. Marco Enríquez Ominami llamó a evitar la violencia en la conmemoración y el candidato del oficialismo, Sebastián Sichel, planteó que el día "no es de conmemoración ni de celebración. Es el fracaso de la clase política".

A través de sus cuentas en redes sociales, candidatos a a presidencia han abordado el aniversario del estallido social, que derivó en el acuerdo de noviembre de 2019 para una nueva Constitución.

La carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, dijo que "ya dos años del día en que Chile se cansó de los abusos y abrimos un proceso de cambios que sigue en disputa este año. Vamos a ganar, porque la fuerza del pueblo es la unidad, no la violencia. A no soltarnos ni caer en las provocaciones de quienes se niegan a los cambios en paz".

La imagen añadida por Boric a su tuit, de una marcha pacífica en Plaza Italia, fue respondida por su contendor de Republicanos, José Antonio Kast, quien le dijo "te equivocaste de foto Gabriel", adjuntando una imagen de un vagon del Metro en llamas.

Previamente en entrevista con Pauta, Kast había señalado que al 18 de octubre se llegó por que "el gobierno no supo leer las señales y porque Bachelet estancó la posibilidad de crecer para Chile". "Es un día que no hay que olvidar y tenemos que trabajar para que esto no ocurra nunca más", añadió.

La carta de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, dijo que el 18-O "nos debería doler a todos" y planteó que no es un día "de conmemoración ni de celebración".

"Es el fracaso de la clase política y los violentos se tomaron la agenda porque la clase política no pudo resolver los problemas urgentes" aseguró el exministro de Desarrollo Social.

El candidato Marco Enríquez Ominami, en tanto, dijo que el 18-0 "quedó marcado de forma imborrable de nuestra historia. Es el día que Chile clamó por más justicia, y el día en que se empieza a redactar la nueva Constitución. Que sea conocido como el Día de la Nueva Independencia".

ME-O además hizo un llamado a conmemorar la fecha sin violencia, pues sostuvo "esa es la narrativa de la derecha con esta fecha. El estallido social es un camino de paz".