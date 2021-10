Rubilar pidió sumario y aseguró que "nunca he obligado a ningún funcionario a hacer nada indebido"

14:36 "No he destinado ni un solo peso del Estado ni recursos públicos para una campaña política ni a nada que no corresponda", añadió.

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, fue denunciada por un eventual uso de recurso públicos para favorecer la campaña a su pareja, Christian Pino, hecho que fue revelado a través de un reportaje de Tele13.

Ante esta situación, la secretaria de Estado se refirió a lo ocurrido donde comunicó al contralor, Jorge Bermúdez, que ordenó realizar una investigación sumaria por los hechos que le implican y además a través de un escrito respondió las consultas de La Segunda.

Según el medio antes mencionado, Rubilar expresó que "me duele mucho y no entiendo qué pudo haber motivado a uno de los periodistas que se desempeña en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que además es parte de mi círculo de extrema confianza, falte a la verdad de esta forma, acusándome gratuitamente de algo tan grave".

También sostuvo que "no he destinado ni un solo peso del Estado ni recursos públicos para una campaña política ni a nada que no corresponda y nunca he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido".

"Tengo la tranquilidad que, a pesar de que el canal tuvo en el corazón de mi equipo una fuente directa, que les entrego información durante meses, lo único que pudieron encontrar fueron unos pocos mensajes WhatsApp de un grupo privado, pues no existen grupos institucionales". agregó según La Segunda.

"Quiero que todo Chile sepa que puedo mirar a mis amigos a los ojos, porque madre no ha hecho nada malo y que trabajado por Chile con todo el Corazón, incluso postergándolos a ellos, Porque digo la verdad, les pido que me crean", cerró.