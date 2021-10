Boric a Galli: "Dejen de utilizar al gobierno, como lo ha hecho la ministra Rubilar, para favorecer sus propios intereses"

El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, respondió a los dichos del subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, quien esta mañana lo responsabilizó, junto a la tambien candidata opositora, Yasna Provoste, de los hechos de violencia ocurridos la noche de este lunes tras las manifestaciones por el segundo aniversario del 18-O.

"El gobierno busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia en vez de cumplir su rol que es garantizar el orden público" dijo Boric, quien añadió que el Ejecutivo se desentiende de "las demandas que miles de chilenos y chilenas están levantando para terminar con las desigualdades en nuestro país".

Sobre el emplazamiento del subsecretario del Interior, Boric planteó: "le digo lo siguiente: dejen de utilizar al gobierno para hacer campaña electoral por sus dos candidatos; dejen de utilizar al gobierno, como lo ha hecho la ministra Rubilar, para favorecer sus propios intereses".

"A todos quienes se manifestaron ayer pacíficamente, todo nuestro apoyo, estamos con ustedes (...) a quienes creen en cambio que saqueando o destruyendo se puede conseguir algo, les decimos que no, no solamente nuestro rechazo, si no que todo el rigor de la ley, tanto para ellos, como para quienes delinquen con cuello y corbata como el Presidente de la República" agregó el candidato y diputado por Magallanes.