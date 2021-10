Gobierno rechazó extender el plazo de la Convención: "No corresponde"

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) Juan José Ossa, rechazó la idea de que la Convención Constitucional extienda su plazo de funcionamiento.

La propuesta fue realizada por el convencional, Manuel Woldarsky quien aseguró que "la ley más importante que debe tener un país debe ser debatida y deber ser discutida con el tiempo debido (…) Yo creo que debiese ser en total de dos años, pero si es más, mejor".

No obstante, para el secretario de Estado, replicó que "no solo no es el momento y es extemporáneo, yo creo que no corresponde, derechamente".

"Todavía ni si quiera se acerca el plazo de prórroga de nueve meses más, tres meses y ya hay convencionales que quieren que se extienda a dos años".

Con ello, aseguró a T13 que "la incertidumbre no le hace bien a nadie, no le hace bien a las familias, a la economía, a la política".