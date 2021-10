Marcela Cubillos: "Una Constitución impuesta por una mayoría que ya ha resuelto avanzar sin transar no tiene destino"

En su discurso de apertura, la convencional Marcela Cubillos se mostró crítica del accionar de la Convención Constitucional y aseguró que según el rumbo de la instancia, el proyecto de una nueva Carta Magna está "condenada al fracaso".

"Una Constitución hermanada a la violencia, construida a partir de vicios reglamentarios que manchan su origen e impuesta por una mayoría que ya ha resuelto avanzar sin transar, no tiene destino" dijo Cubillos, quien añadió que "es una Constitución condenada al fracaso porque será cuestionada desde el mismo día en que sea despachada".

En su intervención, Cubillos además dijo que la presidenta de la Convención, Elisa Loncón "validó la violencia en vez de reivindicar la paz" cuando señaló que "no tengo el estándar de Mandela" al ser consultada por la situación en la macrozona sur.

También planteó que "la convención ha hermanado el trabajo constitucional a la violencia" y en esa línea sostuvo que "no sorprende entonces que la primera manifestación pública de este organismo haya sido demandar la liberación de los mal llamados presos políticos".

"La estabilidad a que toda Constitución debe aspirar no pasará de ser una ilusión pasajera. Quizás a algunos no les importe, porque con espíritu de revancha, aspiran a que la futura Constitución no sea la de todos sino solo la de algunos. Pero lo que no advierten es que una Constitución no debe ser nunca un instrumento para someter a los adversarios políticos. Y tampoco advierten que esa lógica sólo conduce a una Constitución incapaz de generar la cohesión social y unidad nacional que el Chile fracturado de hoy pide a gritos", dijo.