Delgado afirmó que la próxima semana evaluarán el estado de excepción "con la posibilidad de extenderlo 15 días más"

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, abordó el estado de excepción constitucional de emergencia que rige en las cuatro provincia de las regiones del Biobío y La Araucanía y sostuvo que la próxima semana evaluarán su extensión.

"El estado de excepción está cumpliendo ya sus primeros días, va a haber una evaluación durante la próxima semana, con la posibilidad de extenderlo 15 días más", sostuvo.

En esa línea el secretario de Estado manifestó que "la evaluación hasta ahora tiene que ver con que, en general, la gente se siente más segura; así lo hemos conversado con distintas autoridades y también con personas de la sociedad civil de esas provincias, y vamos a seguir adelante como corresponde".

Tambien se refirió al ataque incendiario que ocurrió en la Universidad de Concepción que dejó dos vehículos quemados y parte de las dependencias dañadas por el fuego y declaró que "todo ataque es repudiable, y cuando más encima el ataque lo que busca es la extorsión, la amenaza, el cambio de rumbo de una medida que la permite la Constitución, como una medida de excepción constitucional, por supuesto que es más repudiable aun".

"Esto no hace más que reafirmar el motivo por el cual tuvimos que aplicar un estado de excepción constitucional en esas cuatro provincias, porque acá hay grupos radicalizados que no piensan más que en la vía violenta para imponer sus ideas", además agregó que "no nos vamos a dejar amedrentar por estas situaciones".