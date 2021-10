Bellolio reiteró críticas a proyecto de indulto a "presos del estallido" y aseguró que es "una "legitimación de la violencia"

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, reiteró las críticas del Ejecutivo al proyecto de indulto a los llamados "presos del estallido". El secretario de Estado, aseguró que se trata de una "legitimación de la violencia".

"La no separación que hace la izquierda radical entre la manifestación pacífica versus la violencia, implica que simplemente no creen que la violencia deba ser repudiada, sino que solo si es que conviene, está bien, y si no conviene, está mal", aseguró a El Mercurio.

Acerca del fondo del proyecto, replicó que "las personas que están en prisión preventiva o fueron condenadas es porque la justicia lo determinó. Querer hacer un indulto a aquellos que ya fueron condenados, significa que van en contra de lo que la Justicia ya sancionó. Otra discusión radicalmente distinta es sobre la duración y el uso de las prisiones preventivas. Esa es una discusión legítima".

Bellolio también volvió a cuestionar la posición de Gabriel Boric al respecto, asegurando que un eventual gobierno del representante de Apruebo Dignidad "lo que está en riesgo es que este clima de violencia siga en ascenso, que se siga justificando todo tipo de violencia y que ya no sean cosas las que se destruyan, sino que sean personas".