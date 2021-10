Mayores de 55 años vacunados con Sinovac podrán recibir Pfizer como dosis de refuerzo

12:14 La acción busca aumentar la cobertura de inoculaciones en vista de la preocupación por quienes aún no completan el proceso de inmunización.

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó que desde la próxima semana los mayores de 55 años que tengan su esquema completo con Sinovac hasta el 27 de junio podrán recibir una dosis de refuerzo de Pfizer.

La autoridad, indicó que además de tener el fármaco de AstraZeneca, accederán a la inoculación "según la disponibilidad del vacunatorio”.

De esta forma, según se indicó, la acción busca aumentar la cobertura de dosis de refuerzo. Y es que, persiste la preocupación por quienes aún no se han vacunado.

"No quiero dejar de mencionar que sigue el calendario para ese millón de personas que aún no se vacunan o no completan su esquema con dos dosis. Todos debemos vacunarnos”, replicó Daza.