Senadora Goic reafirmó que votará en contra del cuarto retiro: "Los argumentos que he escuchado refuerzan mi decisión"

La senadora de la DC, Carolina Goic, se refirió a su posición frente a la discusión del proyecto de ley que permite el cuarto retiro del 10% de fondos previsionales y afirmó que votará en contra de la iniciativa, pues ha escuchado argumentos suficientes para "reforzar su decisión".

En una conversación con Radio T13, la parlamentaria manifestó que "a nadie puede llamarle la atención, porque he planteado esto hace más de un año y medio, desde que pasó el proyecto en la cámara, pero todos los argumentos que he escuchado refuerzan mi decisión. Esto no es un capricho, no es banal, sino que es un proceso de estudiar los impactos que tiene un cuarto retiro del 10%".

En esa línea, explicó que su postura en contra también se debe a que "hay un antes y un después en relación al IFE, y creo que fue además un tremendo logro que tuvimos como oposición en el parlamento".

Y agregó que "tenemos que poner fin a esta decisión de los retiros, porque además yo creo que es una trampa. Hemos estado conversando de esto desde ya varias semanas y si no se le pone atajo, vamos a seguir las semanas que vienen, entonces esta no es la vía de hacerse cargo de la reforma de pensiones".

La parlamentaria sostuvo que su postura es terminar con el modelo de AFP "pero eso no significa terminar con los ahorros previsionales de los trabajadores, son discusiones muy distintas", explicó.

"Es momento que pongamos sobre la mesa los efectos que son reales, no son argumentados. Mi voto va completamente sobre la línea de lo que he planteado en las últimas semanas", cerró.