[VIDEO] Convencional Nicolás Núñez cantó y tocó la guitarra en discurso de apertura

Sorpresa causó el convencional constitucional Nicolás Núñez durante su discurso de apertura la jornada de este martes. El representante habló de una serie de situaciones que han marcado el proceso y terminó cantando y tocando la guitarra.

Con su intervención llamada "Yo soy un constituyente", realizó una serie de rimas que sacaron risas y aplausos en el espacio.

Según comentó, se trató de una forma de "des formalizar los espacios donde se toman las decisiones del poder, hay que chasconear a los lugares donde se toman las decisiones".

Asimismo, hizo alusión al futuro de la discusión, asegurando que "en esta convención habrá tres tipos de personas: el pesimista, que va a ver un túnel oscuro; el optimista, que va a ver la luz al final del mundo; estará el realista, que va a ver el tren que se acerca, pero habrá un cuarto personaje que es el maquinista“.

“El maquinista verá dos cosas, primero tres imbéciles que no se salen de la línea del tren, y la posibilidad también de pasarle máquina al resto. Así que llamo a no pasarnos máquina acá, a no traer prácticas de la antigua política que no queremos que existan“, cerró.