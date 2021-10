Sichel reiteró diferencias con Kast y dijo no hacerse cargo de quienes "no cumplen la palabra, o apoyan otras posiciones"

Tras reunirse con los exprecandidatos de Chile Podemos Más, Mario Desbordes e Ignacio Briones, el candidato del conglomerado, Sebastián Sichel, abordó su decisión de dar libertad de acción a los partidos respecto de su candidatura presidencial.

"Cuando uno gana una primaria como independiente y por mayoría, me hago cargo de la gran cantidad de gente que apoyó esta primaria y que está. De los que no cumplen la palabra, o apoyan otras posiciones porque creen que eso es lo que les conviene, no hay que hacerse cargo", dijo.

Sichel además dijo que no continuará en la discusión con los "descolgados" de su candidatura: "no hay que tratar de darles explicaciones a aquellos que se van".

Sobre las críticas de su comando a los planteamientos de José Antonio Kast, Sichel dijo que "sí creemos que tenemos diferencias con otros programas, particularmente con Gabriel Boric y Yasna Provoste, pero también con José Antonio Kast".

En esa línea, el exministro de Desarrollo Social marcó distancia con Kast en materias de tolerancia y diversidad, política medioambiental y propuestas sobre equilibrios económicos.