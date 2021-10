Moreira emplazó a Sichel por apoyos a candidatura: "¿Quieres que la UDI esté a tu lado?"

"Ya córtenla. Esto parece verdaderamente una telenovela de dimes y diretes".

Con estas palabras, el senador Iván Moreira, manifestó su molestia por la polémica que se generó en el oficialismo, luego de que distintos parlamentarios y personeros aseguraran que apoyarán a José Antonio Kast en las próximas elecciones presidenciales, restando el respaldo a Sebastián Sichel.

En medio de este escenario, Moreira llamó a la unidad dentro de su sector y emplazó al candidato de Chile Podemos Más.

"A mí me parece que estos son tiempos de unidad, no de confrontación dentro de nuestro sector (...) Por eso yo le pido a Sebastián Sichel, estando yo contigo, que definas y des una respuesta definitiva: ¿quieres que la UDI esté a tu lado? ¿Si o no? Tan fácil", cerró.