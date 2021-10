Provoste reiteró las críticas hacia Boric por su programa de gobierno: "No puedo actuar sobre lo que yo no he visto"

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), reiteró su crítica hacia su contendor, Gabril Boric, por su programa de gobierno a semanas de las elecciones. redobló sus críticas al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, por la falta de un programa de gobierno de cara a las elecciones de noviembre próximo.

"Yo no puedo actuar sobre lo que yo no he visto, porque el programa no está disponible", aseguró tras la reunión que sostuvo con el comité ejecutivo de la CPC.

La abanderada cuestionó la ausencia del documento, recalcando que el de su pacto "está en nuestras páginas, está en nuestras plataformas. Nuestra competencia son los extremos".

La respuesta no tardó en llegar desde el comando del candidato de Apruebo Dignidad. Fue el diputado Miguel Crispi (RD), quien aseguró que "no vamos a entrar en polémicas con el comando de Yasna Provoste, nosotros tenemos un programa y ese programa gana una primaria con una altísima participación y por supuesto que nos hemos reservado un tiempo para poder poner sobre la mesa, a lo largo de todo el país, ese programa para recoger nuevas ideas".

Y en esta línea, anunció que el lunes se entregará un plan de gobierno, esperando, dijo, "que con ello también terminemos con estas polémicas artificiales".